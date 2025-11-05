BiržaDEX+
Reāllaika LNKD Networks cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika LNKD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LNKD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LNKD

LNKD Cenas informācija

Kas ir LNKD

LNKD Tehniskais dokuments

LNKD Oficiālā tīmekļa vietne

LNKD Tokenomika

LNKD Cenas prognoze

LNKD Networks logotips

LNKD Networks Cena (LNKD)

Nav sarakstā

1 LNKD uz USD reāllaika cena:

$0.00013119
$0.00013119$0.00013119
-2.80%1D
mexc
USD
LNKD Networks (LNKD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:18:04 (UTC+8)

LNKD Networks (LNKD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.84%

-21.11%

-21.11%

LNKD Networks (LNKD) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā LNKD tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LNKD visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LNKD ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -2.84% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.11% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

LNKD Networks (LNKD) tirgus informācija

$ 50.41K
$ 50.41K$ 50.41K

--
----

$ 131.19K
$ 131.19K$ 131.19K

384.26M
384.26M 384.26M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais LNKD Networks tirgus maksimums ir $ 50.41K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LNKD apjoms apgrozībā ir 384.26M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 131.19K.

LNKD Networks (LNKD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas LNKD Networks uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas LNKD Networks uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas LNKD Networks uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas LNKD Networks uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-2.84%
30 dienas$ 0-40.56%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir LNKD Networks (LNKD)?

$LNKD is the fuel of the InterLink ecosystem on BSC, powering rewards, liquidity, and growth. Holders earn automatic USDT rewards with every transaction, while volume drives constant buy pressure into $INTL — the utility token used for payments, metaverse, and gaming across InterLink. Launched with 10 LP pairs and expanding to 50+, $LNKD strengthens the treasury, fuels The Vault, and sustains a self-feeding loop built for rewards, scalability, and long-term ecosystem dominance.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

LNKD Networks cenas prognoze (USD)

Kāda būs LNKD Networks (LNKD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu LNKD Networks (LNKD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa LNKD Networks prognozes.

Apskati LNKD Networks cenas prognozi!

LNKD uz vietējām valūtām

LNKD Networks (LNKD) tokenomika

LNKD Networks (LNKD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LNKD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par LNKD Networks (LNKD)

Kāda ir LNKD Networks (LNKD) vērtība šodien?
Reāllaika LNKD cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LNKD uz USD cena?
Pašreizējā LNKD uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir LNKD Networks tirgus maksimums?
LNKD tirgus maksimums ir $ 50.41K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LNKD apjoms apgrozībā?
LNKD apjoms apgrozībā ir 384.26M USD.
Kāda bija LNKD vēsturiski augstākā cena?
LNKD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija LNKD vēsturiski zemākā cena?
LNKD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir LNKD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LNKD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai LNKD šogad kāps augstāk?
LNKD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LNKD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:18:04 (UTC+8)

LNKD Networks (LNKD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

