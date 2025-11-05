BiržaDEX+
Reāllaika Little Pepe cena šodien ir 0.00116098 USD. Seko līdzi reāllaika LILPEPE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LILPEPE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LILPEPE

LILPEPE Cenas informācija

Kas ir LILPEPE

LILPEPE Oficiālā tīmekļa vietne

LILPEPE Tokenomika

LILPEPE Cenas prognoze

Little Pepe logotips

Little Pepe Cena (LILPEPE)

Nav sarakstā

1 LILPEPE uz USD reāllaika cena:

$0.00116032
-6.70%1D
mexc
USD
Little Pepe (LILPEPE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:17:49 (UTC+8)

Little Pepe (LILPEPE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00108802
24h zemākā
$ 0.00126644
24h augstākā

$ 0.00108802
$ 0.00126644
$ 0.052252
$ 0.000033
+0.09%

-6.64%

+0.84%

+0.84%

Little Pepe (LILPEPE) reāllaika cena ir $0.00116098. Pēdējo 24 stundu laikā LILPEPE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00108802 līdz augstākajai $ 0.00126644, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LILPEPE visu laiku augstākā cena ir $ 0.052252, savukārt zemākā - $ 0.000033.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LILPEPE ir mainījies par +0.09% pēdējā stundā, par -6.64% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.84% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Little Pepe (LILPEPE) tirgus informācija

$ 116.72K
--
$ 116.72K
100.00M
100,000,000.0
Pašreizējais Little Pepe tirgus maksimums ir $ 116.72K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LILPEPE apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 116.72K.

Little Pepe (LILPEPE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Little Pepe uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Little Pepe uz USD bija $ +0.0006495951.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Little Pepe uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Little Pepe uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.64%
30 dienas$ +0.0006495951+55.95%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Little Pepe (LILPEPE)?

Little Pepe is the next evolution in meme coins, a freshly engineered variant of the iconic Pepe the Frog designed specifically for the modern crypto landscape. Born from the chaotic yet beloved world of internet memes, Little Pepe combines the whimsical spirit of Pepe with cutting-edge blockchain engineering optimized for speed, top-tier security, and ultra-low transaction fees. At its core is the $LILPEPE utility token, which powers a vibrant ecosystem built entirely on the Ethereum network. This isn't just another pump-and-dump meme; it's a community-driven movement aiming to usher in a new golden era for meme coins, where Pepe remains the undisputed king, but Little Pepe emerges as the agile prince—faster, cheaper, and meme-fueled to the max. We're talking about a token that thrives on viral energy, rewarding holders with real utility while keeping the fun alive through exclusive NFT drops, meme contests, and decentralized governance. In a sea of copycats, Little Pepe stands as a beacon for those who believe memes aren't just jokes—they're the future of finance.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Little Pepe (LILPEPE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Little Pepe cenas prognoze (USD)

Kāda būs Little Pepe (LILPEPE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Little Pepe (LILPEPE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Little Pepe prognozes.

Apskati Little Pepe cenas prognozi!

LILPEPE uz vietējām valūtām

Little Pepe (LILPEPE) tokenomika

Little Pepe (LILPEPE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LILPEPE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Little Pepe (LILPEPE)

Kāda ir Little Pepe (LILPEPE) vērtība šodien?
Reāllaika LILPEPE cena USD ir 0.00116098 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LILPEPE uz USD cena?
Pašreizējā LILPEPE uz USD cena ir $ 0.00116098. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Little Pepe tirgus maksimums?
LILPEPE tirgus maksimums ir $ 116.72K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LILPEPE apjoms apgrozībā?
LILPEPE apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija LILPEPE vēsturiski augstākā cena?
LILPEPE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.052252 USD apmērā.
Kāda bija LILPEPE vēsturiski zemākā cena?
LILPEPE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000033 USD.
Kāds ir LILPEPE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LILPEPE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai LILPEPE šogad kāps augstāk?
LILPEPE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LILPEPE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Little Pepe (LILPEPE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

