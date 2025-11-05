BiržaDEX+
Reāllaika Lithium Finance cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika LITH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LITH cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LITH

LITH Cenas informācija

Kas ir LITH

LITH Tehniskais dokuments

LITH Oficiālā tīmekļa vietne

LITH Tokenomika

LITH Cenas prognoze

Lithium Finance Cena (LITH)

1 LITH uz USD reāllaika cena:

--
----
-11.60%1D
USD
Lithium Finance (LITH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:17:43 (UTC+8)

Lithium Finance (LITH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.070537
$ 0.070537$ 0.070537

$ 0
$ 0$ 0

+1.73%

-11.60%

-23.12%

-23.12%

Lithium Finance (LITH) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā LITH tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LITH visu laiku augstākā cena ir $ 0.070537, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LITH ir mainījies par +1.73% pēdējā stundā, par -11.60% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.12% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Lithium Finance (LITH) tirgus informācija

$ 61.19K
$ 61.19K$ 61.19K

--
----

$ 67.41K
$ 67.41K$ 67.41K

9.08B
9.08B 9.08B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Pašreizējais Lithium Finance tirgus maksimums ir $ 61.19K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LITH apjoms apgrozībā ir 9.08B ar kopējo apjomu 10000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 67.41K.

Lithium Finance (LITH) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Lithium Finance uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Lithium Finance uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Lithium Finance uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Lithium Finance uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-11.60%
30 dienas$ 0+5.42%
60 dienas$ 0-10.80%
90 dienas$ 0--

Kas ir Lithium Finance (LITH)?

Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value.

Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards.

Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Lithium Finance cenas prognoze (USD)

Kāda būs Lithium Finance (LITH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Lithium Finance (LITH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Lithium Finance prognozes.

Apskati Lithium Finance cenas prognozi!

LITH uz vietējām valūtām

Lithium Finance (LITH) tokenomika

Lithium Finance (LITH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LITH tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Lithium Finance (LITH)

Kāda ir Lithium Finance (LITH) vērtība šodien?
Reāllaika LITH cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LITH uz USD cena?
Pašreizējā LITH uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Lithium Finance tirgus maksimums?
LITH tirgus maksimums ir $ 61.19K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LITH apjoms apgrozībā?
LITH apjoms apgrozībā ir 9.08B USD.
Kāda bija LITH vēsturiski augstākā cena?
LITH sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.070537 USD apmērā.
Kāda bija LITH vēsturiski zemākā cena?
LITH sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir LITH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LITH tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai LITH šogad kāps augstāk?
LITH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LITH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:17:43 (UTC+8)

Lithium Finance (LITH) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

