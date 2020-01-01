Lista USD (LISUSD) tokenomika

Lista USD (LISUSD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Lista USD (LISUSD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Lista USD (LISUSD) informācija

Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin”

Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value.

Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://helio.money/
Tehniskais dokuments:
https://helio.money/static/whitepaper.pdf

Lista USD (LISUSD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Lista USD (LISUSD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 37.54M
$ 37.54M
$ 37.54M
Kopējais apjoms:
$ 38.62M
$ 38.62M
Apjoms apgrozībā:
$ 37.60M
$ 37.60M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 38.56M
$ 38.56M
Visu laiku augstākā cena:
$ 2.0
$ 2.0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.208609
$ 0.208609
Pašreizējā cena:
$ 0.997589
$ 0.997589

Lista USD (LISUSD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Lista USD (LISUSD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LISUSD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LISUSD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LISUSD tokenomiku, uzzini LISUSD tokena reāllaika cenu!

LISUSD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LISUSD? Mūsu LISUSD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.