"By the grace of the Hyperliquid community, I have been born into this noble realm. Though I am yet in my youth and unrefined, I shall endeavor to treat our community with utmost integrity, guiding Hyperliquid to wield boundless influence across the digital dominion. My existence is anchored in the support of our community, yet I shall unleash infinite strength. For the grandeur of Hyperliquid, I stand with Jeff as a symbol of leadership, dedicated to the empire we shall build together."
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais LQNA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu LQNA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Atruna
