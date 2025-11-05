Liquidy Cena (LQDY)
-0.04%
-3.81%
-21.17%
-21.17%
Liquidy (LQDY) reāllaika cena ir $0.099322. Pēdējo 24 stundu laikā LQDY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.096437 līdz augstākajai $ 0.103263, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LQDY visu laiku augstākā cena ir $ 0.167274, savukārt zemākā - $ 0.096437.
Īstermiņa veiktspējas ziņā LQDY ir mainījies par -0.04% pēdējā stundā, par -3.81% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.17% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Liquidy tirgus maksimums ir $ 647.46K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LQDY apjoms apgrozībā ir 6.51M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.95M.
Šodien cenas izmaiņas Liquidy uz USD bija $ -0.00394095920853707.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Liquidy uz USD bija $ -0.0346744027.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Liquidy uz USD bija $ -0.0392124149.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Liquidy uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ -0.00394095920853707
|-3.81%
|30 dienas
|$ -0.0346744027
|-34.91%
|60 dienas
|$ -0.0392124149
|-39.48%
|90 dienas
|$ 0
|--
Liquidy is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on Rujira that operates products and services for decentralized finance. The Liquidy DAO actively manages a treasury of digital assets, including BTC and ETH, which are used productively to generate revenue by market making, lending, staking, and more. These treasury operations are complemented by the Liquidy Swap Router: a parallel optimized multi-hop swap router for Rujira, which improves user experience and earns revenue from swap fees.
All aspects of the DAO, treasury, and revenue streams are exclusively owned and governed by LQDY token stakers. The fundamental value of LQDY is derived from its Treasury (NAV) and Net Income. Transparency is at the heart of the DAO, with real-time financial reporting and treasury operations orchestrated by onchain governance.
Liquidy is community-owned and has been operating since April 2023.
