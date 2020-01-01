Liquidpump (LP) tokenomika
LiquidPump represents a groundbreaking development in the DeFi space, offering a unique blend of liquidity provision and PumpSwap. By leveraging this innovative platform, users can unlock new opportunities for growth, income, and wealth creation. LiquidPump is an innovative mechanism designed to supercharge PumpSwap's ecosystem, driving growth, adoption, and value for the PumpSwap coin by offering a range of benefits that can increase demand, reduce volatility, improve community engagement, and enhance reputation. By leveraging LiquidPump, PumpSwap can supercharge its ecosystem, driving growth and adoption for the PumpSwap coin.
Liquidpump (LP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Liquidpump (LP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais LP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu LP tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.