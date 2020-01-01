LiquidDriver (LQDR) tokenomika

LiquidDriver (LQDR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par LiquidDriver (LQDR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

LiquidDriver (LQDR) informācija

LiquidDriver is a High-Yield liquidity mining DAPP launched on fantom, incentivizing liquidity providers on SushiSwap.

We aim to foster innovation, development and integration on opera so users can experience the sheer power of DeFi, combined with the seamlessness of a CeFi experience.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.abacus.tech/
Tehniskais dokuments:
https://www.abacus.tech/

LiquidDriver (LQDR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos LiquidDriver (LQDR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.72M
Kopējais apjoms:
$ 10.18M
Apjoms apgrozībā:
$ 10.18M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.72M
Visu laiku augstākā cena:
$ 56.5
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.135155
Pašreizējā cena:
$ 0.168989
LiquidDriver (LQDR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

LiquidDriver (LQDR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LQDR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LQDR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LQDR tokenomiku, uzzini LQDR tokena reāllaika cenu!

LQDR cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LQDR? Mūsu LQDR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.