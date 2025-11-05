BiržaDEX+
Reāllaika Liquid Staked SOL cena šodien ir 157.11 USD. Seko līdzi reāllaika LSSOL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LSSOL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LSSOL

LSSOL Cenas informācija

Kas ir LSSOL

LSSOL Oficiālā tīmekļa vietne

LSSOL Tokenomika

LSSOL Cenas prognoze

Liquid Staked SOL logotips

Liquid Staked SOL Cena (LSSOL)

Nav sarakstā

1 LSSOL uz USD reāllaika cena:

$157.11
$157.11$157.11
-6.60%1D
mexc
USD
Liquid Staked SOL (LSSOL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:40:49 (UTC+8)

Liquid Staked SOL (LSSOL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 150.5
$ 150.5$ 150.5
24h zemākā
$ 170.99
$ 170.99$ 170.99
24h augstākā

$ 150.5
$ 150.5$ 150.5

$ 170.99
$ 170.99$ 170.99

$ 384.79
$ 384.79$ 384.79

$ 150.5
$ 150.5$ 150.5

+4.39%

-6.65%

-20.08%

-20.08%

Liquid Staked SOL (LSSOL) reāllaika cena ir $157.11. Pēdējo 24 stundu laikā LSSOL tika tirgots robežās no zemākās $ 150.5 līdz augstākajai $ 170.99, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LSSOL visu laiku augstākā cena ir $ 384.79, savukārt zemākā - $ 150.5.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LSSOL ir mainījies par +4.39% pēdējā stundā, par -6.65% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.08% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Liquid Staked SOL (LSSOL) tirgus informācija

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

--
----

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

11.53K
11.53K 11.53K

11,531.093744419
11,531.093744419 11,531.093744419

Pašreizējais Liquid Staked SOL tirgus maksimums ir $ 1.82M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LSSOL apjoms apgrozībā ir 11.53K ar kopējo apjomu 11531.093744419. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.82M.

Liquid Staked SOL (LSSOL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Liquid Staked SOL uz USD bija $ -11.2018054714893.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Liquid Staked SOL uz USD bija $ -50.4603855570.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Liquid Staked SOL uz USD bija $ -38.0650821300.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Liquid Staked SOL uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -11.2018054714893-6.65%
30 dienas$ -50.4603855570-32.11%
60 dienas$ -38.0650821300-24.22%
90 dienas$ 0--

Kas ir Liquid Staked SOL (LSSOL)?

LsSOL is a liquid staking token (LST), a token representing staked SOL plus network staking rewards. When you stake SOL with Liquid Collective you mint LsSOL. Your LsSOL evidences that you own the staked SOL and any staking rewards it earns, minus any fees. LsSOL allows users to participate in SOL staking while also maintaining the ability to use their LsSOL elsewhere in DeFi, or to transfer ownership of their staked tokens by transferring their LsSOL.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Liquid Staked SOL (LSSOL) resurss

Oficiālā interneta vietne

Liquid Staked SOL cenas prognoze (USD)

Kāda būs Liquid Staked SOL (LSSOL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Liquid Staked SOL (LSSOL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Liquid Staked SOL prognozes.

Apskati Liquid Staked SOL cenas prognozi!

LSSOL uz vietējām valūtām

Liquid Staked SOL (LSSOL) tokenomika

Liquid Staked SOL (LSSOL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LSSOL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Liquid Staked SOL (LSSOL)

Kāda ir Liquid Staked SOL (LSSOL) vērtība šodien?
Reāllaika LSSOL cena USD ir 157.11 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LSSOL uz USD cena?
Pašreizējā LSSOL uz USD cena ir $ 157.11. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Liquid Staked SOL tirgus maksimums?
LSSOL tirgus maksimums ir $ 1.82M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LSSOL apjoms apgrozībā?
LSSOL apjoms apgrozībā ir 11.53K USD.
Kāda bija LSSOL vēsturiski augstākā cena?
LSSOL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 384.79 USD apmērā.
Kāda bija LSSOL vēsturiski zemākā cena?
LSSOL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 150.5 USD.
Kāds ir LSSOL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LSSOL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai LSSOL šogad kāps augstāk?
LSSOL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LSSOL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

