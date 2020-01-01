Liquid Staked ETH (LSETH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Liquid Staked ETH (LSETH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Liquid Staked ETH (LSETH) informācija

Liquid Collective is the secure liquid staking standard: a protocol with multi-chain capabilities, built and run by a collective of leading web3 teams. Developed in collaboration with a diverse group of industry leaders, Liquid Collective is designed to meet the need for an enterprise-grade decentralized liquid staking standard that can be widely adopted, increasing liquidity and composability for the web3 economy.

Liquid Staked ETH (LsETH) is the receipt token programmatically generated when users stake ETH through the Liquid Collective protocol. LsETH follows the ERC-20 cToken model, enabling users to control their network reward flow.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://liquidcollective.io/

Liquid Staked ETH (LSETH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Liquid Staked ETH (LSETH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.63B
$ 1.63B
Kopējais apjoms:
$ 333.39K
$ 333.39K
Apjoms apgrozībā:
$ 333.39K
$ 333.39K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.63B
$ 1.63B
Visu laiku augstākā cena:
$ 5,334.09
$ 5,334.09
Visu laiku zemākā cena:
$ 1,384.61
$ 1,384.61
Pašreizējā cena:
$ 4,877.88
$ 4,877.88

Liquid Staked ETH (LSETH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Liquid Staked ETH (LSETH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LSETH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LSETH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LSETH tokenomiku, uzzini LSETH tokena reāllaika cenu!

LSETH cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LSETH? Mūsu LSETH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.