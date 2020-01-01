Liquid RON (LRON) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Liquid RON (LRON), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Liquid RON (LRON) informācija

Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network.

The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem.

Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.liquidron.com/

Liquid RON (LRON) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Liquid RON (LRON) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M
Kopējais apjoms:
$ 6.52M
$ 6.52M$ 6.52M
Apjoms apgrozībā:
$ 6.52M
$ 6.52M$ 6.52M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.782788
$ 0.782788$ 0.782788
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.408063
$ 0.408063$ 0.408063
Pašreizējā cena:
$ 0.521316
$ 0.521316$ 0.521316

Liquid RON (LRON) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Liquid RON (LRON) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LRON tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LRON tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LRON tokenomiku, uzzini LRON tokena reāllaika cenu!

LRON cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LRON? Mūsu LRON cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.