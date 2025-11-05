BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Liquid HYPE Yield cena šodien ir 38.86 USD. Seko līdzi reāllaika LIQUIDHYPE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LIQUIDHYPE cenas tendenci MEXC.Reāllaika Liquid HYPE Yield cena šodien ir 38.86 USD. Seko līdzi reāllaika LIQUIDHYPE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LIQUIDHYPE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LIQUIDHYPE

LIQUIDHYPE Cenas informācija

Kas ir LIQUIDHYPE

LIQUIDHYPE Tokenomika

LIQUIDHYPE Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Liquid HYPE Yield logotips

Liquid HYPE Yield Cena (LIQUIDHYPE)

Nav sarakstā

1 LIQUIDHYPE uz USD reāllaika cena:

$38.97
$38.97$38.97
-2.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:40:42 (UTC+8)

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 35.89
$ 35.89$ 35.89
24h zemākā
$ 40.78
$ 40.78$ 40.78
24h augstākā

$ 35.89
$ 35.89$ 35.89

$ 40.78
$ 40.78$ 40.78

$ 58.94
$ 58.94$ 58.94

$ 28.4
$ 28.4$ 28.4

+6.67%

-2.45%

-17.78%

-17.78%

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) reāllaika cena ir $38.86. Pēdējo 24 stundu laikā LIQUIDHYPE tika tirgots robežās no zemākās $ 35.89 līdz augstākajai $ 40.78, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LIQUIDHYPE visu laiku augstākā cena ir $ 58.94, savukārt zemākā - $ 28.4.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LIQUIDHYPE ir mainījies par +6.67% pēdējā stundā, par -2.45% pēdējo 24 stundu laikā un par -17.78% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) tirgus informācija

$ 32.19M
$ 32.19M$ 32.19M

--
----

$ 32.19M
$ 32.19M$ 32.19M

826.01K
826.01K 826.01K

826,009.5938529162
826,009.5938529162 826,009.5938529162

Pašreizējais Liquid HYPE Yield tirgus maksimums ir $ 32.19M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LIQUIDHYPE apjoms apgrozībā ir 826.01K ar kopējo apjomu 826009.5938529162. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 32.19M.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Liquid HYPE Yield uz USD bija $ -0.97956622030242.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Liquid HYPE Yield uz USD bija $ -7.2469897420.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Liquid HYPE Yield uz USD bija $ -6.4463377320.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Liquid HYPE Yield uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.97956622030242-2.45%
30 dienas$ -7.2469897420-18.64%
60 dienas$ -6.4463377320-16.58%
90 dienas$ 0--

Kas ir Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Liquid HYPE Yield cenas prognoze (USD)

Kāda būs Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Liquid HYPE Yield prognozes.

Apskati Liquid HYPE Yield cenas prognozi!

LIQUIDHYPE uz vietējām valūtām

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) tokenomika

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LIQUIDHYPE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Kāda ir Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) vērtība šodien?
Reāllaika LIQUIDHYPE cena USD ir 38.86 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LIQUIDHYPE uz USD cena?
Pašreizējā LIQUIDHYPE uz USD cena ir $ 38.86. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Liquid HYPE Yield tirgus maksimums?
LIQUIDHYPE tirgus maksimums ir $ 32.19M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LIQUIDHYPE apjoms apgrozībā?
LIQUIDHYPE apjoms apgrozībā ir 826.01K USD.
Kāda bija LIQUIDHYPE vēsturiski augstākā cena?
LIQUIDHYPE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 58.94 USD apmērā.
Kāda bija LIQUIDHYPE vēsturiski zemākā cena?
LIQUIDHYPE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 28.4 USD.
Kāds ir LIQUIDHYPE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LIQUIDHYPE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai LIQUIDHYPE šogad kāps augstāk?
LIQUIDHYPE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LIQUIDHYPE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:40:42 (UTC+8)

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,407.87
$101,407.87$101,407.87

-1.71%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,257.91
$3,257.91$3,257.91

-7.10%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.46
$154.46$154.46

-4.34%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2133
$2.2133$2.2133

-3.01%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,407.87
$101,407.87$101,407.87

-1.71%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,257.91
$3,257.91$3,257.91

-7.10%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2133
$2.2133$2.2133

-3.01%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.46
$154.46$154.46

-4.34%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16353
$0.16353$0.16353

-0.24%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.7499
$3.7499$3.7499

+2,399.93%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.16000
$0.16000$0.16000

+943.02%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05840
$0.05840$0.05840

+65.53%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000636
$0.0000636$0.0000636

+55.12%