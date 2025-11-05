BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika Liquid AI cena šodien ir 0.00016685 USD. Seko līdzi reāllaika LIQAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LIQAI cenas tendenci MEXC.Reāllaika Liquid AI cena šodien ir 0.00016685 USD. Seko līdzi reāllaika LIQAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LIQAI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LIQAI

LIQAI Cenas informācija

Kas ir LIQAI

LIQAI Oficiālā tīmekļa vietne

LIQAI Tokenomika

LIQAI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Liquid AI logotips

Liquid AI Cena (LIQAI)

Nav sarakstā

1 LIQAI uz USD reāllaika cena:

$0.00016685
$0.00016685$0.00016685
-1.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Liquid AI (LIQAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:12:48 (UTC+8)

Liquid AI (LIQAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00015302
$ 0.00015302$ 0.00015302
24h zemākā
$ 0.00016928
$ 0.00016928$ 0.00016928
24h augstākā

$ 0.00015302
$ 0.00015302$ 0.00015302

$ 0.00016928
$ 0.00016928$ 0.00016928

$ 0.04366742
$ 0.04366742$ 0.04366742

$ 0.00015302
$ 0.00015302$ 0.00015302

+0.26%

-1.43%

-18.65%

-18.65%

Liquid AI (LIQAI) reāllaika cena ir $0.00016685. Pēdējo 24 stundu laikā LIQAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00015302 līdz augstākajai $ 0.00016928, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LIQAI visu laiku augstākā cena ir $ 0.04366742, savukārt zemākā - $ 0.00015302.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LIQAI ir mainījies par +0.26% pēdējā stundā, par -1.43% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.65% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Liquid AI (LIQAI) tirgus informācija

$ 14.06K
$ 14.06K$ 14.06K

--
----

$ 16.72K
$ 16.72K$ 16.72K

84.12M
84.12M 84.12M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Liquid AI tirgus maksimums ir $ 14.06K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LIQAI apjoms apgrozībā ir 84.12M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 16.72K.

Liquid AI (LIQAI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Liquid AI uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Liquid AI uz USD bija $ -0.0000475471.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Liquid AI uz USD bija $ -0.0001640166.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Liquid AI uz USD bija $ -0.008021816496069483.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-1.43%
30 dienas$ -0.0000475471-28.49%
60 dienas$ -0.0001640166-98.30%
90 dienas$ -0.008021816496069483-97.96%

Kas ir Liquid AI (LIQAI)?

Liquid AI is a self-custodial trading automation platform that enables users to create, backtest, and deploy algorithmic trading strategies directly from their browser. It supports multi-chain execution across Ethereum and Layer 2 networks and includes tools for strategy management, performance tracking, portfolio analytics, and automated execution. Designed for both individual traders and token teams, Liquid AI allows users to automate trading while maintaining full ownership and control of their assets.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Liquid AI (LIQAI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Liquid AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs Liquid AI (LIQAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Liquid AI (LIQAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Liquid AI prognozes.

Apskati Liquid AI cenas prognozi!

LIQAI uz vietējām valūtām

Liquid AI (LIQAI) tokenomika

Liquid AI (LIQAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LIQAI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Liquid AI (LIQAI)

Kāda ir Liquid AI (LIQAI) vērtība šodien?
Reāllaika LIQAI cena USD ir 0.00016685 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LIQAI uz USD cena?
Pašreizējā LIQAI uz USD cena ir $ 0.00016685. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Liquid AI tirgus maksimums?
LIQAI tirgus maksimums ir $ 14.06K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LIQAI apjoms apgrozībā?
LIQAI apjoms apgrozībā ir 84.12M USD.
Kāda bija LIQAI vēsturiski augstākā cena?
LIQAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.04366742 USD apmērā.
Kāda bija LIQAI vēsturiski zemākā cena?
LIQAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00015302 USD.
Kāds ir LIQAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LIQAI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai LIQAI šogad kāps augstāk?
LIQAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LIQAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:12:48 (UTC+8)

Liquid AI (LIQAI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,011.59
$102,011.59$102,011.59

-1.13%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,328.96
$3,328.96$3,328.96

-5.08%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.72
$156.72$156.72

-2.94%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2418
$2.2418$2.2418

-1.76%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,011.59
$102,011.59$102,011.59

-1.13%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,328.96
$3,328.96$3,328.96

-5.08%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.72
$156.72$156.72

-2.94%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2418
$2.2418$2.2418

-1.76%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16414
$0.16414$0.16414

+0.12%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logotips

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.32000
$0.32000$0.32000

+1,986.04%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.7822
$1.7822$1.7822

+1,088.13%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000330
$0.0000000000000000000000000330$0.0000000000000000000000000330

+378.26%

Datasoul logotips

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000034488
$0.0000000034488$0.0000000034488

+146.30%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000207
$0.000000000207$0.000000000207

+140.69%