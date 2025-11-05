BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Liquid Agent cena šodien ir 0.00490608 USD. Seko līdzi reāllaika LIQUID uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LIQUID cenas tendenci MEXC.Reāllaika Liquid Agent cena šodien ir 0.00490608 USD. Seko līdzi reāllaika LIQUID uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LIQUID cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LIQUID

LIQUID Cenas informācija

Kas ir LIQUID

LIQUID Tehniskais dokuments

LIQUID Oficiālā tīmekļa vietne

LIQUID Tokenomika

LIQUID Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Liquid Agent logotips

Liquid Agent Cena (LIQUID)

Nav sarakstā

1 LIQUID uz USD reāllaika cena:

$0.00490834
$0.00490834$0.00490834
-11.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Liquid Agent (LIQUID) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:17:26 (UTC+8)

Liquid Agent (LIQUID) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00469239
$ 0.00469239$ 0.00469239
24h zemākā
$ 0.00562789
$ 0.00562789$ 0.00562789
24h augstākā

$ 0.00469239
$ 0.00469239$ 0.00469239

$ 0.00562789
$ 0.00562789$ 0.00562789

$ 0.145824
$ 0.145824$ 0.145824

$ 0.00469239
$ 0.00469239$ 0.00469239

+0.28%

-11.62%

-50.29%

-50.29%

Liquid Agent (LIQUID) reāllaika cena ir $0.00490608. Pēdējo 24 stundu laikā LIQUID tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00469239 līdz augstākajai $ 0.00562789, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LIQUID visu laiku augstākā cena ir $ 0.145824, savukārt zemākā - $ 0.00469239.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LIQUID ir mainījies par +0.28% pēdējā stundā, par -11.62% pēdējo 24 stundu laikā un par -50.29% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Liquid Agent (LIQUID) tirgus informācija

$ 227.61K
$ 227.61K$ 227.61K

--
----

$ 491.82K
$ 491.82K$ 491.82K

46.28M
46.28M 46.28M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Liquid Agent tirgus maksimums ir $ 227.61K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LIQUID apjoms apgrozībā ir 46.28M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 491.82K.

Liquid Agent (LIQUID) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Liquid Agent uz USD bija $ -0.000645392060494753.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Liquid Agent uz USD bija $ -0.0033836988.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Liquid Agent uz USD bija $ -0.0041117581.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Liquid Agent uz USD bija $ -0.06703425802222423.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000645392060494753-11.62%
30 dienas$ -0.0033836988-68.96%
60 dienas$ -0.0041117581-83.80%
90 dienas$ -0.06703425802222423-93.18%

Kas ir Liquid Agent (LIQUID)?

Liquid Agent is the natural language layer for tomorrow's finance — built for humans, not machines. Designed around conversational AI, it transforms complex crypto operations into simple, intuitive dialogue. Whether trading, staking, lending, or exploring new opportunities, Liquid Agent empowers users to navigate the entire digital asset ecosystem through a single, intelligent chat interface that understands natural language commands.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Liquid Agent cenas prognoze (USD)

Kāda būs Liquid Agent (LIQUID) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Liquid Agent (LIQUID) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Liquid Agent prognozes.

Apskati Liquid Agent cenas prognozi!

LIQUID uz vietējām valūtām

Liquid Agent (LIQUID) tokenomika

Liquid Agent (LIQUID) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LIQUID tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Liquid Agent (LIQUID)

Kāda ir Liquid Agent (LIQUID) vērtība šodien?
Reāllaika LIQUID cena USD ir 0.00490608 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LIQUID uz USD cena?
Pašreizējā LIQUID uz USD cena ir $ 0.00490608. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Liquid Agent tirgus maksimums?
LIQUID tirgus maksimums ir $ 227.61K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LIQUID apjoms apgrozībā?
LIQUID apjoms apgrozībā ir 46.28M USD.
Kāda bija LIQUID vēsturiski augstākā cena?
LIQUID sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.145824 USD apmērā.
Kāda bija LIQUID vēsturiski zemākā cena?
LIQUID sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00469239 USD.
Kāds ir LIQUID tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LIQUID tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai LIQUID šogad kāps augstāk?
LIQUID cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LIQUID cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:17:26 (UTC+8)

Liquid Agent (LIQUID) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,980.71
$100,980.71$100,980.71

-2.13%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,267.84
$3,267.84$3,267.84

-6.82%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.28
$154.28$154.28

-4.45%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1911
$2.1911$2.1911

-3.98%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,980.71
$100,980.71$100,980.71

-2.13%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,267.84
$3,267.84$3,267.84

-6.82%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.28
$154.28$154.28

-4.45%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1911
$2.1911$2.1911

-3.98%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16193
$0.16193$0.16193

-1.22%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.25180
$0.25180$0.25180

+1,541.46%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.2124
$2.2124$2.2124

+1,374.93%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000247
$0.0000000000000000000000000247$0.0000000000000000000000000247

+257.97%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000176
$0.000000000176$0.000000000176

+104.65%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06044
$0.06044$0.06044

+71.31%