Lion DAO (ROAR) tokenomika
Lion DAO (ROAR) informācija
What is the project about? Lion DAO is a DAO built on the Terra blockcahin Using the DAO creation tool Enterprise.Money
What makes your project unique? We are the largest community DAO on Terra
History of your project. Lion DAO was created alongside the launch of Enterprise.Money on 30th March. Lion DAO was created by RyanLion a well known crypto "influencer" with over 30K followers on Twitter with the mission of showing the power of Enterprise.Money, the protocols & tools available on Terra & the interoperability of Cosmos SDK & IBC.
What’s next for your project? The DAO will continue it's journey across the Cosmos. The token has already been bridged to 5 other Cosmos blockchains including Osmosis, Kujira, Juno, Injective, White Whale & HUAHUA
What can your token be used for? The token is the governance token of Lion DAO. It can be staked for governance decision making within the DAO including decisions over treasury management, DAO configuration & earn staking rewards.
Lion DAO (ROAR) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Lion DAO (ROAR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Lion DAO (ROAR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Lion DAO (ROAR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ROAR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ROAR tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ROAR tokenomiku, uzzini ROAR tokena reāllaika cenu!
ROAR cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ROAR? Mūsu ROAR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.