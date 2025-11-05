LIMITUS Cena (LMT)
+0.11%
-3.04%
-27.12%
-27.12%
LIMITUS (LMT) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā LMT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LMT visu laiku augstākā cena ir $ 0.245166, savukārt zemākā - $ 0.
Īstermiņa veiktspējas ziņā LMT ir mainījies par +0.11% pēdējā stundā, par -3.04% pēdējo 24 stundu laikā un par -27.12% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais LIMITUS tirgus maksimums ir $ 76.93K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LMT apjoms apgrozībā ir 660.29M ar kopējo apjomu 660289840.514004. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 76.93K.
Šodien cenas izmaiņas LIMITUS uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas LIMITUS uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas LIMITUS uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas LIMITUS uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|-3.04%
|30 dienas
|$ 0
|-85.28%
|60 dienas
|$ 0
|-88.17%
|90 dienas
|$ 0
|--
Autonomous tech for the connected future.
LIMITUS is not just another automation tool, it’s a consumer-first platform designed to unify and elevate digital experiences. Whether you’re a trader optimizing multi-chain strategies, a professional streamlining workflows, or someone simplifying personal tasks, LIMITUS brings everything together into a single, intuitive interface. From managing DeFi portfolios to automating emails, scheduling, and commerce, LIMITUS bridges Web3 and Web2, turning fragmented processes into effortless flows.
The DeFi ecosystem highlights this need. Today, traders face scattered transaction histories, fragmented liquidity data, and siloed sentiment analysis. LIMITUS eliminates these inefficiencies, not only aggregating data but also synthesizing, contextualizing, and executing it in real-time. Advanced AI tools like fine-tuned Large Language Models (LLMs) and Retrieval-Augmented Generation (RAG) enable LIMITUS to continuously analyze and act on market trends, wallet activity, and yield opportunities.
While some analytical platforms attempt to aggregate data, they often fail to deliver actionable insights or facilitate seamless execution. These tools provide raw metrics but cannot synthesize data into meaningful strategies or automate complex decisions. LIMITUS goes beyond mere aggregation by consolidating transaction histories, liquidity metrics, and sentiment indices into a single, actionable dashboard. Furthermore, it automates decision-making and execution, allowing users to effortlessly act on insights without being bogged down by manual processes—streamlining workflows and enabling faster, smarter trading decisions.
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.
