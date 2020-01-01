Lillo AI ($LILLO) tokenomika
Lillo AI ($LILLO) informācija
Lillo is a cutting-edge AI Agent framework that empowers anyone to create and deploy a personalized AI Agent on Telegram. Customize your AI Agent's appearance, personality, and unique traits to align with your vision. Your agent will receive constant upgrades with new functionality and data sources.
Lillo is free to use and seamlessly integrates with over 20 advanced language models, continually evolving to deliver optimal performance. Whether you're looking to spark growth and engagement in your Telegram community or simply want a fun, interactive companion, Lillo delivers real-time data and accurate information to meet your needs.
Lillo AI ($LILLO) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Lillo AI ($LILLO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Lillo AI ($LILLO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Lillo AI ($LILLO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais $LILLO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu $LILLO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti $LILLO tokenomiku, uzzini $LILLO tokena reāllaika cenu!
$LILLO cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $LILLO? Mūsu $LILLO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.