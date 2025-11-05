BiržaDEX+
Reāllaika Lil Frog cena šodien ir 0.00001071 USD. Seko līdzi reāllaika LILFROG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LILFROG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LILFROG

LILFROG Cenas informācija

Kas ir LILFROG

LILFROG Oficiālā tīmekļa vietne

LILFROG Tokenomika

LILFROG Cenas prognoze

Lil Frog Cena (LILFROG)

1 LILFROG uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
USD
Lil Frog (LILFROG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:12:34 (UTC+8)

Lil Frog (LILFROG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0158498
$ 0.0158498$ 0.0158498

$ 0.00000408
$ 0.00000408$ 0.00000408

--

--

0.00%

0.00%

Lil Frog (LILFROG) reāllaika cena ir $0.00001071. Pēdējo 24 stundu laikā LILFROG tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LILFROG visu laiku augstākā cena ir $ 0.0158498, savukārt zemākā - $ 0.00000408.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LILFROG ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Lil Frog (LILFROG) tirgus informācija

$ 10.71K
$ 10.71K$ 10.71K

--
----

$ 10.71K
$ 10.71K$ 10.71K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Lil Frog tirgus maksimums ir $ 10.71K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LILFROG apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.71K.

Lil Frog (LILFROG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Lil Frog uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Lil Frog uz USD bija $ 0.0000000000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Lil Frog uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Lil Frog uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0.00000000000.00%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Lil Frog (LILFROG)?

Hedz Frog is a community-driven memecoin built on the Ethereum network, inspired by the unstoppable energy of internet culture and the legendary meme frog character. The project aims to combine fun, creativity, and decentralized finance into one movement. Hedz Frog isn’t just a token—it’s your best friend in the crypto world, symbolizing strength, humor, and unity. By joining, holders become part of a vibrant ecosystem where memes, community, and blockchain merge to create a powerful cultural and financial phenomenon.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Lil Frog (LILFROG) resurss

Oficiālā interneta vietne

Lil Frog cenas prognoze (USD)

Kāda būs Lil Frog (LILFROG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Lil Frog (LILFROG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Lil Frog prognozes.

Apskati Lil Frog cenas prognozi!

LILFROG uz vietējām valūtām

Lil Frog (LILFROG) tokenomika

Lil Frog (LILFROG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LILFROG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Lil Frog (LILFROG)

Kāda ir Lil Frog (LILFROG) vērtība šodien?
Reāllaika LILFROG cena USD ir 0.00001071 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LILFROG uz USD cena?
Pašreizējā LILFROG uz USD cena ir $ 0.00001071. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Lil Frog tirgus maksimums?
LILFROG tirgus maksimums ir $ 10.71K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LILFROG apjoms apgrozībā?
LILFROG apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija LILFROG vēsturiski augstākā cena?
LILFROG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0158498 USD apmērā.
Kāda bija LILFROG vēsturiski zemākā cena?
LILFROG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00000408 USD.
Kāds ir LILFROG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LILFROG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai LILFROG šogad kāps augstāk?
LILFROG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LILFROG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:12:34 (UTC+8)

Lil Frog (LILFROG) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

