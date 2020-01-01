Lil Brett (LILB) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Lil Brett (LILB), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Lil Brett (LILB) informācija

Lil Brett is a fun and vibrant derivative meme token celebrating creativity, hip-hop culture, and artistic expression. Inspired by the meme universe and rap narratives, Lil Brett combines amazing artwork with a laid-back, community-focused vibe. This token brings together fans of hip-hop, meme culture, and crypto innovation, all while offering a playful and entertaining project that’s “just for fun.”

https://basedlilbrett.com

Lil Brett (LILB) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Lil Brett (LILB) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 101.49K
$ 101.49K
$ 101.49K$ 101.49K
Kopējais apjoms: $ 1.00B
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā: $ 1.00B
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 101.49K
$ 101.49K
$ 101.49K$ 101.49K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00393158
$ 0.00393158$ 0.00393158
Visu laiku zemākā cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00010149
$ 0.00010149$ 0.00010149

Lil Brett (LILB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Lil Brett (LILB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LILB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LILB tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LILB tokenomiku, uzzini LILB tokena reāllaika cenu!

LILB cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LILB? Mūsu LILB cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.