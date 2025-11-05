Light Speed Cat Cena (LSCAT)
-0.33%
-7.25%
-17.81%
-17.81%
Light Speed Cat (LSCAT) reāllaika cena ir $0.00038146. Pēdējo 24 stundu laikā LSCAT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00036079 līdz augstākajai $ 0.00041408, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LSCAT visu laiku augstākā cena ir $ 0.00171341, savukārt zemākā - $ 0.00036079.
Īstermiņa veiktspējas ziņā LSCAT ir mainījies par -0.33% pēdējā stundā, par -7.25% pēdējo 24 stundu laikā un par -17.81% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Light Speed Cat tirgus maksimums ir $ 30.36K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LSCAT apjoms apgrozībā ir 79.14M ar kopējo apjomu 79139999.93769269. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 30.36K.
Šodien cenas izmaiņas Light Speed Cat uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Light Speed Cat uz USD bija $ -0.0000718366.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Light Speed Cat uz USD bija $ -0.0002572140.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Light Speed Cat uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|-7.25%
|30 dienas
|$ -0.0000718366
|-18.83%
|60 dienas
|$ -0.0002572140
|-67.42%
|90 dienas
|$ 0
|--
Store of Value: LSCAT serves as a robust store of value, offering users a secure and decentralized alternative for preserving and growing their wealth. Built on a blockchain framework, the token leverages the power of cryptography to ensure the integrity and immutability of transactions, providing users with confidence in the stability of their assets.
Gaming Integration: LSCAT goes beyond conventional tokens by integrating seamlessly with gaming ecosystems. As a gaming utility token, it acts as the primary currency within supported gaming platforms, unlocking a new dimension of in-game transactions, rewards, and economic systems. Gamers can trade, purchase virtual assets, and participate in exclusive events using LSCAT, creating a dynamic and immersive gaming environment.
Limited Supply: With a carefully curated limited supply, LSCAT ensures scarcity, contributing to its appeal as a store of value. The controlled tokenomics promote a deflationary model, incentivizing early adopters and long-term holders to benefit from potential appreciation in value over time.
The mission of LSCat Token is to redefine the intersection of finance and gaming, offering a versatile token that caters to both worlds. By providing a secure store of value and enhancing the gaming experience through integration, LSCAT aims to establish itself as a pioneering force in the blockchain industry.
Let’s Foking LSCat It! Meoow!
