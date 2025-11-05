BiržaDEX+
Reāllaika LIFI cena šodien ir 0.00172189 USD. Seko līdzi reāllaika LIFI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LIFI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LIFI

LIFI Cenas informācija

Kas ir LIFI

LIFI Tehniskais dokuments

LIFI Oficiālā tīmekļa vietne

LIFI Tokenomika

LIFI Cenas prognoze

LIFI logotips

LIFI Cena (LIFI)

Nav sarakstā

1 LIFI uz USD reāllaika cena:

$0.00172189
-11.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
LIFI (LIFI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:16:31 (UTC+8)

LIFI (LIFI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00171044
24h zemākā
$ 0.00197089
24h augstākā

$ 0.00171044
$ 0.00197089
$ 0.03303058
$ 0.00171044
--

-11.35%

-80.07%

-80.07%

LIFI (LIFI) reāllaika cena ir $0.00172189. Pēdējo 24 stundu laikā LIFI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00171044 līdz augstākajai $ 0.00197089, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LIFI visu laiku augstākā cena ir $ 0.03303058, savukārt zemākā - $ 0.00171044.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LIFI ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -11.35% pēdējo 24 stundu laikā un par -80.07% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

LIFI (LIFI) tirgus informācija

$ 12.91K
--
$ 12.91K
7.50M
7,500,000.0
Pašreizējais LIFI tirgus maksimums ir $ 12.91K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LIFI apjoms apgrozībā ir 7.50M ar kopējo apjomu 7500000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 12.91K.

LIFI (LIFI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas LIFI uz USD bija $ -0.000220605788875723.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas LIFI uz USD bija $ -0.0015281040.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas LIFI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas LIFI uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000220605788875723-11.35%
30 dienas$ -0.0015281040-88.74%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir LIFI (LIFI)?

LiFi (LIFI) is a privacy-first browser extension project that brings blockchain principles to everyday browsing. Built on Ethereum, LiFi helps users reclaim control of their online time by offering detailed insights into digital habits while ensuring data stays fully private on-device. Combining productivity tracking, AI-powered analysis, and transparency into online tracking, LiFi empowers users to work smarter without compromising security. Backed by a growing community of privacy advocates, LiFi represents a new wave of utility-driven crypto projects where productivity meets digital sovereignty.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

LIFI cenas prognoze (USD)

Kāda būs LIFI (LIFI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu LIFI (LIFI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa LIFI prognozes.

Apskati LIFI cenas prognozi!

LIFI uz vietējām valūtām

LIFI (LIFI) tokenomika

LIFI (LIFI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LIFI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par LIFI (LIFI)

Kāda ir LIFI (LIFI) vērtība šodien?
Reāllaika LIFI cena USD ir 0.00172189 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LIFI uz USD cena?
Pašreizējā LIFI uz USD cena ir $ 0.00172189. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir LIFI tirgus maksimums?
LIFI tirgus maksimums ir $ 12.91K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LIFI apjoms apgrozībā?
LIFI apjoms apgrozībā ir 7.50M USD.
Kāda bija LIFI vēsturiski augstākā cena?
LIFI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.03303058 USD apmērā.
Kāda bija LIFI vēsturiski zemākā cena?
LIFI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00171044 USD.
Kāds ir LIFI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LIFI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai LIFI šogad kāps augstāk?
LIFI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LIFI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:16:31 (UTC+8)

LIFI (LIFI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

