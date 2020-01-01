LibertAI (LTAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par LibertAI (LTAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
LibertAI (LTAI) informācija

LibertAI is a decentralized AI platform built on the Aleph.im decentralized cloud network. It combines AI inferences on top of confidential virtual machines (VMs) to ensure true DePIN privacy and incentivizes user feedback for LLM development. LibertAI aligns open-source AI models with transparent parameters and datasets, ensuring verifiable and confidential AI decision-making. It offers secure and private AI services. 

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://LibertAI.io/
Tehniskais dokuments:
https://libertai.io/Litepaper_0624_v2.pdf

LibertAI (LTAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos LibertAI (LTAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.62M
Kopējais apjoms:
$ 24.81M
Apjoms apgrozībā:
$ 16.90M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.84M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.807171
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.081456
Pašreizējā cena:
$ 0.154947
LibertAI (LTAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

LibertAI (LTAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LTAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LTAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LTAI tokenomiku, uzzini LTAI tokena reāllaika cenu!

LTAI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LTAI? Mūsu LTAI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.