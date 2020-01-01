LGCY Network (LGCY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par LGCY Network (LGCY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
LGCY Network (LGCY) informācija

LGCY Network is a Layer 1, proof-of-stake, decentralized network. Supernova Mainnet handles 10.000 transactions per second at an average cost of 0,01$ per transaction.

LGCY Network is a DPoS, open-source blockchain protocol with industry-leading transaction speed and flexible utility. Running on the Libertas Protocol, the network aims to be the most decentralized dApp blockchain in the world.

Bringing true decentralization with DPoS by implementing the Libertas Protocol to the Governing Bodies (GBs) system of governance. By splitting up the 27 GBs into three branches, limiting the power of each, and introducing terms to the governance system, no single large token holder will be able to gain an unbalanced amount of power.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://lgcy.network/

LGCY Network (LGCY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos LGCY Network (LGCY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 11.08K
$ 11.08K$ 11.08K
Kopējais apjoms:
$ 25.27B
$ 25.27B$ 25.27B
Apjoms apgrozībā:
$ 12.31B
$ 12.31B$ 12.31B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 22.75K
$ 22.75K$ 22.75K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.02085432
$ 0.02085432$ 0.02085432
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

LGCY Network (LGCY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

LGCY Network (LGCY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LGCY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LGCY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LGCY tokenomiku, uzzini LGCY tokena reāllaika cenu!

LGCY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LGCY? Mūsu LGCY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.