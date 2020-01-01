Level USD (LVLUSD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Level USD (LVLUSD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Level USD (LVLUSD) informācija

Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins.

Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC.

In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation.

https://level.money/
https://level-money.gitbook.io/docs/level-usd/level-usd-a-new-primitive

Level USD (LVLUSD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Level USD (LVLUSD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 38.91M
$ 38.91M
Kopējais apjoms:
$ 39.00M
$ 39.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 39.00M
$ 39.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 38.91M
$ 38.91M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.051
$ 1.051
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.874306
$ 0.874306
Pašreizējā cena:
$ 0.997369
$ 0.997369

Level USD (LVLUSD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Level USD (LVLUSD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LVLUSD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LVLUSD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LVLUSD tokenomiku, uzzini LVLUSD tokena reāllaika cenu!

LVLUSD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LVLUSD? Mūsu LVLUSD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.