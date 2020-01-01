Let that sink in (SINK) tokenomika

Let that sink in (SINK)
Let that sink in (SINK) informācija

The project, Let that sink in $SINK, draws inspiration from Elon Musk's humorous tweet where he held a sink, symbolizing "Let that sink in." It’s a playful, meme-driven initiative with a lighthearted approach, aimed at engaging the online community in a fun, relatable way. The $SINK token represents a way for people to participate in meme culture while also supporting a project that’s building a community around humor and tech-inspired satire. By leveraging the viral potential of humor, $SINK aims to create a memorable and entertaining space within the crypto ecosystem.

Let that sink in (SINK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Let that sink in (SINK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 57.10K
Kopējais apjoms:
$ 799.64M
Apjoms apgrozībā:
$ 799.64M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 57.10K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00507815
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
Let that sink in (SINK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Let that sink in (SINK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SINK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SINK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SINK tokenomiku, uzzini SINK tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

