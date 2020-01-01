Let Him Cook ($COOK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Let Him Cook ($COOK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Let Him Cook ($COOK) informācija

Let Him Cook is a slang phrase that means to freely let a person do something they are good at.

Let Him Cook is one of the most popular sayings to every hit social media. We Figured why not have it as a Solana token. With over 500 Million posts on TikTok alone, it was clear, that Let Him Cook is Loved by the masses.

The True Purpose and function of the project is to spread the love of the saying for all the masses in the crypto ecosystem. $COOK Is ran by the people, for the people as a Community take over.

$COOK is a Memecoin launched Via Pump.Fun on the Solana Ecosystem.

https://www.lethimcook.art/

Let Him Cook ($COOK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Let Him Cook ($COOK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 519.52K
Kopējais apjoms:
$ 998.68M
Apjoms apgrozībā:
$ 998.68M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 519.52K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01564695
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.0005202
Let Him Cook ($COOK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Let Him Cook ($COOK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais $COOK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu $COOK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti $COOK tokenomiku, uzzini $COOK tokena reāllaika cenu!

$COOK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $COOK? Mūsu $COOK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

