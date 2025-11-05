BiržaDEX+
Reāllaika Legend of Arcadia cena šodien ir 0.01117624 USD. Seko līdzi reāllaika ARCA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ARCA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ARCA

ARCA Cenas informācija

Kas ir ARCA

ARCA Tehniskais dokuments

ARCA Oficiālā tīmekļa vietne

ARCA Tokenomika

ARCA Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Legend of Arcadia logotips

Legend of Arcadia Cena (ARCA)

Nav sarakstā

1 ARCA uz USD reāllaika cena:

$0.01117624
$0.01117624
+0.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Legend of Arcadia (ARCA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:40:12 (UTC+8)

Legend of Arcadia (ARCA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01100492
$ 0.01100492
24h zemākā
$ 0.01143049
$ 0.01143049
24h augstākā

$ 0.01100492
$ 0.01100492

$ 0.01143049
$ 0.01143049

$ 0.089965
$ 0.089965

$ 0.0104858
$ 0.0104858

+0.62%

+0.34%

-5.66%

-5.66%

Legend of Arcadia (ARCA) reāllaika cena ir $0.01117624. Pēdējo 24 stundu laikā ARCA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01100492 līdz augstākajai $ 0.01143049, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ARCA visu laiku augstākā cena ir $ 0.089965, savukārt zemākā - $ 0.0104858.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ARCA ir mainījies par +0.62% pēdējā stundā, par +0.34% pēdējo 24 stundu laikā un par -5.66% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Legend of Arcadia (ARCA) tirgus informācija

$ 3.09M
$ 3.09M

--
--

$ 11.15M
$ 11.15M

277.33M
277.33M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Pašreizējais Legend of Arcadia tirgus maksimums ir $ 3.09M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ARCA apjoms apgrozībā ir 277.33M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 11.15M.

Legend of Arcadia (ARCA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Legend of Arcadia uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Legend of Arcadia uz USD bija $ -0.0011879247.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Legend of Arcadia uz USD bija $ -0.0026279229.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Legend of Arcadia uz USD bija $ -0.003097820393930168.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+0.34%
30 dienas$ -0.0011879247-10.62%
60 dienas$ -0.0026279229-23.51%
90 dienas$ -0.003097820393930168-21.70%

Kas ir Legend of Arcadia (ARCA)?

Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs.

The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Legend of Arcadia (ARCA) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Legend of Arcadia cenas prognoze (USD)

Kāda būs Legend of Arcadia (ARCA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Legend of Arcadia (ARCA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Legend of Arcadia prognozes.

Apskati Legend of Arcadia cenas prognozi!

ARCA uz vietējām valūtām

Legend of Arcadia (ARCA) tokenomika

Legend of Arcadia (ARCA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ARCA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Legend of Arcadia (ARCA)

Kāda ir Legend of Arcadia (ARCA) vērtība šodien?
Reāllaika ARCA cena USD ir 0.01117624 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ARCA uz USD cena?
Pašreizējā ARCA uz USD cena ir $ 0.01117624. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Legend of Arcadia tirgus maksimums?
ARCA tirgus maksimums ir $ 3.09M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ARCA apjoms apgrozībā?
ARCA apjoms apgrozībā ir 277.33M USD.
Kāda bija ARCA vēsturiski augstākā cena?
ARCA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.089965 USD apmērā.
Kāda bija ARCA vēsturiski zemākā cena?
ARCA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0104858 USD.
Kāds ir ARCA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ARCA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ARCA šogad kāps augstāk?
ARCA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ARCA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:40:12 (UTC+8)

Legend of Arcadia (ARCA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,522.76

$3,262.34

$154.59

$1.0001

$2.2130

$101,522.76

$3,262.34

$2.2130

$154.59

$0.16360

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$3.7255

$0.15747

$0.0000000000000000000000000348

$0.05965

$0.0000636

