Legacy Frax Dollar (FRAX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Legacy Frax Dollar (FRAX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Legacy Frax Dollar (FRAX) informācija

The first fractional-algorithmic stablecoin

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://frax.finance

Legacy Frax Dollar (FRAX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Legacy Frax Dollar (FRAX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 296.81M
Kopējais apjoms:
$ 296.86M
Apjoms apgrozībā:
$ 296.86M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 296.81M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.14
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.874536
Pašreizējā cena:
$ 0.99757
Legacy Frax Dollar (FRAX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Legacy Frax Dollar (FRAX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FRAX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FRAX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FRAX tokenomiku, uzzini FRAX tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.