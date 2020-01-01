Legacy BOLD (BOLD) tokenomika

Legacy BOLD (BOLD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Legacy BOLD (BOLD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Legacy BOLD (BOLD) informācija

BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.liquity.org/

Legacy BOLD (BOLD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Legacy BOLD (BOLD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 753.04K
$ 753.04K
Kopējais apjoms:
$ 753.98K
$ 753.98K
Apjoms apgrozībā:
$ 753.98K
$ 753.98K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 753.04K
$ 753.04K
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.052
$ 1.052
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.756197
$ 0.756197
Pašreizējā cena:
$ 0.998746
$ 0.998746

Legacy BOLD (BOLD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Legacy BOLD (BOLD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BOLD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BOLD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BOLD tokenomiku, uzzini BOLD tokena reāllaika cenu!

BOLD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BOLD? Mūsu BOLD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.