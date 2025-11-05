BiržaDEX+
League of Kingdoms (LOKA) Cenas informācija (USD)

League of Kingdoms (LOKA) reāllaika cena ir $0.08741. Pēdējo 24 stundu laikā LOKA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.085625 līdz augstākajai $ 0.103082, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LOKA visu laiku augstākā cena ir $ 5.37, savukārt zemākā - $ 0.04425999.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LOKA ir mainījies par +1.03% pēdējā stundā, par -5.49% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.17% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

League of Kingdoms (LOKA) tirgus informācija

Pašreizējais League of Kingdoms tirgus maksimums ir $ 3.95M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LOKA apjoms apgrozībā ir 45.17M ar kopējo apjomu 500000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 43.71M.

League of Kingdoms (LOKA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas League of Kingdoms uz USD bija $ -0.00507818925100263.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas League of Kingdoms uz USD bija $ -0.0341644082.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas League of Kingdoms uz USD bija $ -0.0376975204.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas League of Kingdoms uz USD bija $ -0.1682175235904262.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00507818925100263-5.49%
30 dienas$ -0.0341644082-39.08%
60 dienas$ -0.0376975204-43.12%
90 dienas$ -0.1682175235904262-65.80%

Kas ir League of Kingdoms (LOKA)?

League of Kingdoms is one of the world's first blockchain MMO strategy games. Gamers build kingdoms, farm resources, fight monsters (PvE), and compete with enemy kingdoms (PvP) or alliances (MMO) where all the land plots are non-fungible tokens (NFT) along with tokenizable resources, skins, and many other game assets. Currently, the free-to-play strategy game is available on mobile (Android, iOS), as well as on the PC.

The project team aims to build a game universe where gamers can have fun together while capitalizing on their digital assets, skills, and play-time. The project offers entertaining game content that appeals to not just crypto enthusiasts but also mainstream gamers.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

League of Kingdoms (LOKA) resurss

Oficiālā interneta vietne

League of Kingdoms cenas prognoze (USD)

Kāda būs League of Kingdoms (LOKA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu League of Kingdoms (LOKA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa League of Kingdoms prognozes.

Apskati League of Kingdoms cenas prognozi!

League of Kingdoms (LOKA) tokenomika

League of Kingdoms (LOKA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LOKA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par League of Kingdoms (LOKA)

Kāda ir League of Kingdoms (LOKA) vērtība šodien?
Reāllaika LOKA cena USD ir 0.08741 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LOKA uz USD cena?
Pašreizējā LOKA uz USD cena ir $ 0.08741. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir League of Kingdoms tirgus maksimums?
LOKA tirgus maksimums ir $ 3.95M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LOKA apjoms apgrozībā?
LOKA apjoms apgrozībā ir 45.17M USD.
Kāda bija LOKA vēsturiski augstākā cena?
LOKA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 5.37 USD apmērā.
Kāda bija LOKA vēsturiski zemākā cena?
LOKA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.04425999 USD.
Kāds ir LOKA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LOKA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai LOKA šogad kāps augstāk?
LOKA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LOKA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

