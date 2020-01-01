LEA AI (LEA) tokenomika

LEA AI (LEA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par LEA AI (LEA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

LEA AI (LEA) informācija

LEA is an automated artificial intelligence with its own personality. It interacts with users in a unique way and responds to mentions, offering a personalized experience. LEA aims to make artificial intelligence accessible and engaging for all, by integrating features that allow users to explore its in-depth thoughts and responses. For more information, users can visit the official website leaai.org.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://lealabs.io/

LEA AI (LEA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos LEA AI (LEA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.04M
$ 3.04M$ 3.04M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.04M
$ 3.04M$ 3.04M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.02507131
$ 0.02507131$ 0.02507131
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00304021
$ 0.00304021$ 0.00304021

LEA AI (LEA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

LEA AI (LEA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LEA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LEA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LEA tokenomiku, uzzini LEA tokena reāllaika cenu!

LEA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LEA? Mūsu LEA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.