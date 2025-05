Kas ir LEA AI (LEA)?

LEA is an automated artificial intelligence with its own personality. It interacts with users in a unique way and responds to mentions, offering a personalized experience. LEA aims to make artificial intelligence accessible and engaging for all, by integrating features that allow users to explore its in-depth thoughts and responses. For more information, users can visit the official website leaai.org.

LEA AI (LEA) resurss Oficiālā interneta vietne