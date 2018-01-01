LCX (LCX) tokenomika
LCX (LCX) informācija
LCX.com - Innovating Capital Markets. Solutions for compliant digital assets and security tokens. LCX is a secure and compliant platform for buying, selling, transferring, and storing digital currency.
LCX, the Liechtenstein Cryptoassets Exchange, was founded in 2018 with headquarters in Vaduz (Liechtenstein) and offices in Crypto-Valley Zug (Switzerland), New Delhi (India) and Chicago (USA). LCX has obtained 8 crypto-related registrations by the Financial Market Authority Liechtenstein, operates in accordance with the new blockchain laws and has introduced a comprehensive crypto compliance suite. LCX AG, the legal entity behind LCX.com, has a registered share capital of 1 Million CHF.
LCX is a proud member of the World Economic Forum's Centre for the Fourth Industrial Revolution and has been named Blockchain Pioneer by the Blockchain Research Institute Canada. The advisory board of LCX includes leading thought leader Don Tapscott (Author of Blockchain Revolution), Jimmy Wales (Founder of Wikipedia), Yat Siu (Chairman at Animoca Brands), and others.
In addition to LCX Exchange, LCX.com has launched a second layer DeFi protocol enabling limit orders at Uniswap (LCX DeFi Terminal), an advanced trading terminal for all major cryptocurrency exchanges (LCX Terminal), regulated price oracles and crypto reference prices, an end to end tokenization platform for security tokens and a token sale manager for compliant initial coin offerings (ICO's and IEO's).
The LCX Token ($LCX) is the fuel of the LCX.com platform and LCX Cryptocurrency Exchange. LCX Token works as a long-term sustainable incentive mechanism to motivate various stakeholders to participate in the ecosystem. LCX Token is an exchange based utility token which grants all users a reduction of up to 50% trading fees at LCX’s compliant digital asset exchange and many more benefits.
More Information available at www.LCX.com
LCX (LCX) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos LCX (LCX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
LCX (LCX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
LCX (LCX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais LCX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu LCX tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti LCX tokenomiku, uzzini LCX tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.