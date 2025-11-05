BiržaDEX+
Reāllaika Law Service Token cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika LST uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LST cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LST

LST Cenas informācija

Kas ir LST

LST Tehniskais dokuments

LST Oficiālā tīmekļa vietne

LST Tokenomika

LST Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Law Service Token logotips

Law Service Token Cena (LST)

Nav sarakstā

1 LST uz USD reāllaika cena:

$0.000125
$0.000125$0.000125
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Law Service Token (LST) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:12:13 (UTC+8)

Law Service Token (LST) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.154729
$ 0.154729$ 0.154729

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Law Service Token (LST) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā LST tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LST visu laiku augstākā cena ir $ 0.154729, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LST ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Law Service Token (LST) tirgus informācija

$ 25.00K
$ 25.00K$ 25.00K

--
----

$ 125.00K
$ 125.00K$ 125.00K

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Law Service Token tirgus maksimums ir $ 25.00K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LST apjoms apgrozībā ir 200.00M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 125.00K.

Law Service Token (LST) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Law Service Token uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Law Service Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Law Service Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Law Service Token uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 00.00%
60 dienas$ 00.00%
90 dienas$ 0--

Kas ir Law Service Token (LST)?

Law Service Token (LST) is a utility token built on the Ethereum blockchain that powers a decentralized legal services platform. The platform enables users to submit legal requests directly on-chain using smart contracts, removing the need for intermediaries such as legal brokers or agencies. Verified legal professionals can respond to these requests through a reverse auction system, offering competitive pricing and transparent service terms.

All interactions—requests, responses, agreements, and payments—are immutably recorded on the blockchain, ensuring accountability and data integrity. The system also includes a staking mechanism that rewards users for long-term participation, reinforcing ecosystem stability. In September 2025, the platform will launch a pilot program with licensed law firms handling real legal cases, followed by the official release of a mobile application in February 2026.

By combining blockchain transparency, automated contracting, and global lawyer access, LST aims to create a fully Web3-native legal infrastructure.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Law Service Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Law Service Token (LST) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Law Service Token (LST) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Law Service Token prognozes.

Apskati Law Service Token cenas prognozi!

LST uz vietējām valūtām

Law Service Token (LST) tokenomika

Law Service Token (LST) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LST tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Law Service Token (LST)

Kāda ir Law Service Token (LST) vērtība šodien?
Reāllaika LST cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LST uz USD cena?
Pašreizējā LST uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Law Service Token tirgus maksimums?
LST tirgus maksimums ir $ 25.00K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LST apjoms apgrozībā?
LST apjoms apgrozībā ir 200.00M USD.
Kāda bija LST vēsturiski augstākā cena?
LST sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.154729 USD apmērā.
Kāda bija LST vēsturiski zemākā cena?
LST sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir LST tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LST tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai LST šogad kāps augstāk?
LST cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LST cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:12:13 (UTC+8)

Law Service Token (LST) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem.

