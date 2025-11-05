BiržaDEX+
Reāllaika Launchium cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika LNCHM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LNCHM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LNCHM

LNCHM Cenas informācija

Kas ir LNCHM

LNCHM Tehniskais dokuments

LNCHM Oficiālā tīmekļa vietne

LNCHM Tokenomika

LNCHM Cenas prognoze

Launchium logotips

Launchium Cena (LNCHM)

Nav sarakstā

1 LNCHM uz USD reāllaika cena:

--
----
-8.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Launchium (LNCHM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:11:58 (UTC+8)

Launchium (LNCHM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.87%

-8.24%

-18.10%

-18.10%

Launchium (LNCHM) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā LNCHM tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LNCHM visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LNCHM ir mainījies par +0.87% pēdējā stundā, par -8.24% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.10% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Launchium (LNCHM) tirgus informācija

$ 11.28K
$ 11.28K$ 11.28K

--
----

$ 11.28K
$ 11.28K$ 11.28K

933.95M
933.95M 933.95M

933,946,118.2794385
933,946,118.2794385 933,946,118.2794385

Pašreizējais Launchium tirgus maksimums ir $ 11.28K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LNCHM apjoms apgrozībā ir 933.95M ar kopējo apjomu 933946118.2794385. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 11.28K.

Launchium (LNCHM) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Launchium uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Launchium uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Launchium uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Launchium uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.24%
30 dienas$ 0-51.64%
60 dienas$ 0-84.04%
90 dienas$ 0--

Kas ir Launchium (LNCHM)?

What is Launchium? Launchium is the world's first cross-platform social token launchpad. The project provides a platform that enables anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token. Core Concept

Slogan: "Your Idea, Your Coin" Purpose: Enable anyone to tokenize their ideas Goal: Democratize token launches and make them accessible to everyone

Key Features

Quick Token Launch: Launch a token in just 60 seconds Low Cost: Token launch costs approximately $0.01 Solana-Based: Built on Solana blockchain for fast and low-cost transactions Social-Focused: Specifically designed for content creators and communities

Platform Details

Token Supply: 1 Billion LNCHM tokens Success Rate: 5-10% (projected) Cross-Platform: Ability to work across different platforms

Use Cases

Content creators launching their own tokens Communities creating their own economies Projects raising funds quickly and easily Developing social token economies

In summary, Launchium is a Solana-based social token launchpad platform that allows anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Launchium cenas prognoze (USD)

Kāda būs Launchium (LNCHM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Launchium (LNCHM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Launchium prognozes.

Apskati Launchium cenas prognozi!

LNCHM uz vietējām valūtām

Launchium (LNCHM) tokenomika

Launchium (LNCHM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LNCHM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Launchium (LNCHM)

Kāda ir Launchium (LNCHM) vērtība šodien?
Reāllaika LNCHM cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LNCHM uz USD cena?
Pašreizējā LNCHM uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Launchium tirgus maksimums?
LNCHM tirgus maksimums ir $ 11.28K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LNCHM apjoms apgrozībā?
LNCHM apjoms apgrozībā ir 933.95M USD.
Kāda bija LNCHM vēsturiski augstākā cena?
LNCHM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija LNCHM vēsturiski zemākā cena?
LNCHM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir LNCHM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LNCHM tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai LNCHM šogad kāps augstāk?
LNCHM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LNCHM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:11:58 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

