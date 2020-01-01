LATENT ARENA (LATENT) tokenomika
LATENT ARENA (LATENT) informācija
A decentralized platform that enables users to make predictions on content engagement. LatentArena is a platform where EVERYONE can earn - not just top creators. How? By combining content creation with prediction markets. Think of it as fantasy sports, but for content!
Latent Arena is an AI-based content evaluation platform that allows users to predict the engagement and interaction levels of content by placing bets. While enjoying the content, users bet $LATENT (the platform's token), and the final prize pool is distributed among the winning users and creators based on the ratings. It’s kind of like adding a Polymarket feature to TikTok. A bit dull—imagine watching a TikTok video and having to bet on how many likes it will get. Current social platforms are already quite engaging, so adding a betting element might feel a bit unnecessary.
LATENT ARENA (LATENT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos LATENT ARENA (LATENT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
LATENT ARENA (LATENT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
LATENT ARENA (LATENT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais LATENT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu LATENT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti LATENT tokenomiku, uzzini LATENT tokena reāllaika cenu!
LATENT cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LATENT? Mūsu LATENT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.