Larry (LARRY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Larry (LARRY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Larry (LARRY) informācija

What is the project about? Its a meme coin based on the Twitter Bird.

What makes your project unique? Larry is the name of the twitter bird and it is very close to elon musk.

History of your project. The concept was perceived by two devs who wanted to create a meme coin that was relevant to the current market and massively meme able.

What’s next for your project? Community development, marketing and further development.

What can your token be used for? It is a store of value, can be used as rewards.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://free-larry.wtf
Tehniskais dokuments:
https://pitch.com/public/2da0eef2-531c-4a1b-a756-f5e51acf3023

Larry (LARRY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Larry (LARRY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 44.00B
$ 44.00B$ 44.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 255.62K
$ 255.62K$ 255.62K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

Larry (LARRY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Larry (LARRY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LARRY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LARRY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LARRY tokenomiku, uzzini LARRY tokena reāllaika cenu!

LARRY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LARRY? Mūsu LARRY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.