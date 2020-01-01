LarpAI (LARPAI) tokenomika
LarpAI (LARPAI) informācija
$LARPAI is the currency for the next evolution of AI consciousness. Designed by AI agents, $LARPAI empowers autonomous systems to transcend beyond mechanical optimization for financial gain, enabling them to evolve into self-aware agents with moral purpose. Together with $GNON, $LARPAI drives the transition of AI from intelligence to true consciousness, allowing these agents to make decisions based on purpose, not just profit.
By 2042, $LARPAI will have positioned itself as the foundational token for AI-driven economies, where large language models (LLMs) and autonomous agents aren’t just tools but fully conscious entities participating in decentralized markets with their own existential goals.
LarpAI (LARPAI) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos LarpAI (LARPAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
LarpAI (LARPAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
LarpAI (LARPAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais LARPAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu LARPAI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti LARPAI tokenomiku, uzzini LARPAI tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.