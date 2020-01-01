Larp Detective Agency ($AGENCY) tokenomika
Larp Detective Agency provides market insights from a multi-agent AI swarm powered by the Eliza framework.
The first agent available at launch is Scarlett, her purpose is to assist users in making informed token investment decisions.
She can be added to Discord or Telegram chats to assist with token and wallet analysis as well as gauge social sentiment on X.
10% of the AGENCY token has been donated to ai16z DAO.
Larp Detective Agency ($AGENCY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais $AGENCY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu $AGENCY tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.