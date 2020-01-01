Lara (LARA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Lara (LARA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Lara (LARA) informācija

Lara the native liquid staking protocol of the Taraxa chain. It allows users to stake tokens, delegate them to validators, and claim rewards, all automatically. Besides making staking a one-click, KYC-less process, it helps you earn more via its auto-compounding features while it gives the power to opt-in and out of it to the user anytime, all of this while helping your TARA tokens remain liquid in the form of stTARA and can be used across a range of DeFi applications. Besides liquid staking, Lara Protocol offers ERC20 token staking functionalities to Taraxa ecosystem tokens.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://laraprotocol.com
Tehniskais dokuments:
https://docs.laraprotocol.com

Lara (LARA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Lara (LARA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 64.11K
$ 64.11K$ 64.11K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 212.55M
$ 212.55M$ 212.55M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 301.64K
$ 301.64K$ 301.64K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00422676
$ 0.00422676$ 0.00422676
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00021261
$ 0.00021261$ 0.00021261
Pašreizējā cena:
$ 0.00030164
$ 0.00030164$ 0.00030164

Lara (LARA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Lara (LARA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LARA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LARA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LARA tokenomiku, uzzini LARA tokena reāllaika cenu!

LARA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LARA? Mūsu LARA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.