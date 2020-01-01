Landlord Ronald ($LANDLORD) tokenomika

Landlord Ronald ($LANDLORD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Landlord Ronald ($LANDLORD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Landlord Ronald ($LANDLORD) informācija

Ronald, the wealthiest $LANDLORD on Solana, is not just rich—he’s Trumps & Robert Kiyosaki's go-to for property loans. He also rules over the boys club by MATT FURIE, collecting rent from Brett, Pepe, Andy and Landwolf. Chaos is constant: the boys throw loud parties, the hallway reeks of marijuana, and neighbors are up in arms about Doogle, who’s desperate to join the in-crowd and is notorious for carrying weapons. we have original art work and we are planning to launch series of video 1/2 ep each week about LANDLORD RONALD life

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.landlord-ronald.xyz

Landlord Ronald ($LANDLORD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Landlord Ronald ($LANDLORD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 123.29K
Kopējais apjoms:
$ 824.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 824.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 123.29K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.02057193
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00014963
Landlord Ronald ($LANDLORD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Landlord Ronald ($LANDLORD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais $LANDLORD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu $LANDLORD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti $LANDLORD tokenomiku, uzzini $LANDLORD tokena reāllaika cenu!

$LANDLORD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $LANDLORD? Mūsu $LANDLORD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.