Lampapuy - the First Community owned Project Lampapuy is the way to express humor, creativity, and social commentary through $LPP
Mission: Lampapuy, on a mission to become the Solana community's beacon, is embarking on a grand journey to becoming the ONE and ONLY Solana Community Coin.
Vision: We envision Lampapuy as a community project where we make $LPP a Utility and Governance Coin. We plan to either build new projects from scratch or acquire failed projects and relaunch them as part of the Lampapuy Ecosystem. This includes DEX, NFT Marketplace, Domain Name Service, Staking, Launchpad, Gaming, and more.
Lampapuy (LPP) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Lampapuy (LPP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Lampapuy (LPP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Lampapuy (LPP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais LPP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu LPP tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.