Lamas Finance (LMF) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Lamas Finance (LMF), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Lamas Finance (LMF) informācija

Lamas Finance serves as a true-DApp-game hub built on Solana, delivering genuine blockchain gaming experiences while also providing the opportunity to benefit from essential DeFi functions and stunning NFT collections.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://lamas.co/
Tehniskais dokuments:
https://www.lamas.co/pdf/Whitepaper%202.5.pdf

Lamas Finance (LMF) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Lamas Finance (LMF) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 60.46K
Kopējais apjoms:
$ 7.36M
Apjoms apgrozībā:
$ 7.36M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 60.46K
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.44
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00603008
Pašreizējā cena:
$ 0.00821815
Lamas Finance (LMF) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Lamas Finance (LMF) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LMF tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LMF tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LMF tokenomiku, uzzini LMF tokena reāllaika cenu!

LMF cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LMF? Mūsu LMF cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.