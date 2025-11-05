BiržaDEX+
Reāllaika LAMA Trust Coin V2 cena šodien ir 0.00058287 USD. Seko līdzi reāllaika VLAMA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VLAMA cenas tendenci MEXC.

LAMA Trust Coin V2 Cena (VLAMA)

1 VLAMA uz USD reāllaika cena:

$0.00058287
+6.40%1D
mexc
LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:15:30 (UTC+8)

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00054468
24h zemākā
$ 0.00064798
24h augstākā

$ 0.00054468
$ 0.00064798
$ 0.00509577
$ 0.00051804
+0.01%

+6.49%

-48.04%

-48.04%

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) reāllaika cena ir $0.00058287. Pēdējo 24 stundu laikā VLAMA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00054468 līdz augstākajai $ 0.00064798, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VLAMA visu laiku augstākā cena ir $ 0.00509577, savukārt zemākā - $ 0.00051804.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VLAMA ir mainījies par +0.01% pēdējā stundā, par +6.49% pēdējo 24 stundu laikā un par -48.04% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) tirgus informācija

$ 116.34K
--
$ 116.34K
199.59M
199,587,718.0236906
Pašreizējais LAMA Trust Coin V2 tirgus maksimums ir $ 116.34K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VLAMA apjoms apgrozībā ir 199.59M ar kopējo apjomu 199587718.0236906. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 116.34K.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas LAMA Trust Coin V2 uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas LAMA Trust Coin V2 uz USD bija $ -0.0001158300.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas LAMA Trust Coin V2 uz USD bija $ -0.0004536527.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas LAMA Trust Coin V2 uz USD bija $ -0.0012099303786581463.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+6.49%
30 dienas$ -0.0001158300-19.87%
60 dienas$ -0.0004536527-77.83%
90 dienas$ -0.0012099303786581463-67.48%

Kas ir LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)?

VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) resurss

Oficiālā interneta vietne

LAMA Trust Coin V2 cenas prognoze (USD)

Kāda būs LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa LAMA Trust Coin V2 prognozes.

Apskati LAMA Trust Coin V2 cenas prognozi!

VLAMA uz vietējām valūtām

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) tokenomika

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VLAMA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Kāda ir LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) vērtība šodien?
Reāllaika VLAMA cena USD ir 0.00058287 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VLAMA uz USD cena?
Pašreizējā VLAMA uz USD cena ir $ 0.00058287. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir LAMA Trust Coin V2 tirgus maksimums?
VLAMA tirgus maksimums ir $ 116.34K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VLAMA apjoms apgrozībā?
VLAMA apjoms apgrozībā ir 199.59M USD.
Kāda bija VLAMA vēsturiski augstākā cena?
VLAMA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00509577 USD apmērā.
Kāda bija VLAMA vēsturiski zemākā cena?
VLAMA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00051804 USD.
Kāds ir VLAMA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VLAMA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VLAMA šogad kāps augstāk?
VLAMA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VLAMA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:15:30 (UTC+8)

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

