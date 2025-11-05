BiržaDEX+
Reāllaika Lair cena šodien ir 0.00203954 USD. Seko līdzi reāllaika LAIR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LAIR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LAIR

LAIR Cenas informācija

Kas ir LAIR

LAIR Oficiālā tīmekļa vietne

LAIR Tokenomika

LAIR Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Lair logotips

Lair Cena (LAIR)

Nav sarakstā

1 LAIR uz USD reāllaika cena:

$0.0020388
-7.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
Lair (LAIR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:39:58 (UTC+8)

Lair (LAIR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00201611
24h zemākā
$ 0.00223278
24h augstākā

$ 0.00201611
$ 0.00223278
$ 0.04308942
$ 0.00147727
+1.16%

-8.10%

+20.47%

+20.47%

Lair (LAIR) reāllaika cena ir $0.00203954. Pēdējo 24 stundu laikā LAIR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00201611 līdz augstākajai $ 0.00223278, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LAIR visu laiku augstākā cena ir $ 0.04308942, savukārt zemākā - $ 0.00147727.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LAIR ir mainījies par +1.16% pēdējā stundā, par -8.10% pēdējo 24 stundu laikā un par +20.47% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Lair (LAIR) tirgus informācija

$ 1.15M
--
$ 2.04M
563.52M
1,000,000,000.0
Pašreizējais Lair tirgus maksimums ir $ 1.15M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LAIR apjoms apgrozībā ir 563.52M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.04M.

Lair (LAIR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Lair uz USD bija $ -0.000179981625512431.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Lair uz USD bija $ -0.0011431778.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Lair uz USD bija $ -0.0015590457.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Lair uz USD bija $ -0.010992246915703617.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000179981625512431-8.10%
30 dienas$ -0.0011431778-56.05%
60 dienas$ -0.0015590457-76.44%
90 dienas$ -0.010992246915703617-84.34%

Kas ir Lair (LAIR)?

Lair Finance is a crosschain restaking platform, connecting different ecosystems via Layerzero OFT and Lair's unique staking rewards distribution system. Lair started from Kaia chain and is expanding to prominent layer 1 EVM compatible blockchains like Berachain, Story, Injective, and Somnia.

Lair's first restaking product integrates 3M+ web2 users on LINE messenger with Kaia chain via collaboration with the top LINE games. Lair services its own mini game on LINE dApp portal which has 1M+ users.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Lair (LAIR) resurss

Oficiālā interneta vietne

Lair cenas prognoze (USD)

Kāda būs Lair (LAIR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Lair (LAIR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Lair prognozes.

Apskati Lair cenas prognozi!

LAIR uz vietējām valūtām

Lair (LAIR) tokenomika

Lair (LAIR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LAIR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Lair (LAIR)

Kāda ir Lair (LAIR) vērtība šodien?
Reāllaika LAIR cena USD ir 0.00203954 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LAIR uz USD cena?
Pašreizējā LAIR uz USD cena ir $ 0.00203954. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Lair tirgus maksimums?
LAIR tirgus maksimums ir $ 1.15M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LAIR apjoms apgrozībā?
LAIR apjoms apgrozībā ir 563.52M USD.
Kāda bija LAIR vēsturiski augstākā cena?
LAIR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.04308942 USD apmērā.
Kāda bija LAIR vēsturiski zemākā cena?
LAIR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00147727 USD.
Kāds ir LAIR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LAIR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai LAIR šogad kāps augstāk?
LAIR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LAIR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:39:58 (UTC+8)

Lair (LAIR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

