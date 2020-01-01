Laine Staked SOL (LAINESOL) tokenomika

Laine Staked SOL (LAINESOL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Laine Staked SOL (LAINESOL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Laine Staked SOL (LAINESOL) informācija

A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards.

The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://stake.laine.one

Laine Staked SOL (LAINESOL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Laine Staked SOL (LAINESOL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 31.69M
Kopējais apjoms:
$ 130.36K
Apjoms apgrozībā:
$ 130.36K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 31.69M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1,044.04
Visu laiku zemākā cena:
$ 8.18
Pašreizējā cena:
$ 243.09
Laine Staked SOL (LAINESOL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Laine Staked SOL (LAINESOL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LAINESOL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LAINESOL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LAINESOL tokenomiku, uzzini LAINESOL tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.