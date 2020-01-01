LABEL AI (LBL) tokenomika
LABEL is an unparalleled NFT infrastructure built on top of Ethereum Network, powered by LBL utility and governance token with a unified goal to establish a fair profit-sharing ecosystem with the permissionless integration of IP rights. LABEL provides a decentralized P2P incubating platform to invest in world-class entertainment-education content through the DAO voting system to further allow contributors to claim profits through the NFT shareholding mechanism.
The LABEL platform builds up an ecosystem that establishes a fair and decentralized incubating system, that purports to provide the content creators in the MOOC industry easier access to the investment, promotion and distribution of their IP rights, hence aims to improve an unfair profit structure that exists in the sphere, striving to prevent copyright infringement cases across the industry.
The revolutionary funding access for the content creators and the investors presented in the P2P incubating system of the LABEL Foundation is an essential pillar that is bind to bring the next level of adoption to the NFTs, by allowing the diverse content creators to NFTize their IP rights to allow the investors to fund the prospective courses, that can become the most profitable and influential one in the LABEL’s platform. The capitalization on these IP rights can be accessed by the LBL Holders that will stake their tokens in the DAO governance mechanism in order to be able to vote on which course will get to register and get the financing in the LABEL’s ecosystem.
LABEL AI (LBL) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos LABEL AI (LBL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
LABEL AI (LBL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
LABEL AI (LBL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais LBL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu LBL tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti LBL tokenomiku, uzzini LBL tokena reāllaika cenu!
LBL cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LBL? Mūsu LBL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
