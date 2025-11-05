BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika Kylo The Doge cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika KYLO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KYLO cenas tendenci MEXC.Reāllaika Kylo The Doge cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika KYLO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KYLO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KYLO

KYLO Cenas informācija

Kas ir KYLO

KYLO Oficiālā tīmekļa vietne

KYLO Tokenomika

KYLO Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Kylo The Doge logotips

Kylo The Doge Cena (KYLO)

Nav sarakstā

1 KYLO uz USD reāllaika cena:

--
----
-3.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Kylo The Doge (KYLO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:11:36 (UTC+8)

Kylo The Doge (KYLO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.15%

-16.41%

-16.41%

Kylo The Doge (KYLO) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā KYLO tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KYLO visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KYLO ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -3.15% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.41% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Kylo The Doge (KYLO) tirgus informācija

$ 18.04K
$ 18.04K$ 18.04K

--
----

$ 18.04K
$ 18.04K$ 18.04K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Pašreizējais Kylo The Doge tirgus maksimums ir $ 18.04K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KYLO apjoms apgrozībā ir 420.69B ar kopējo apjomu 420690000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 18.04K.

Kylo The Doge (KYLO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Kylo The Doge uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Kylo The Doge uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Kylo The Doge uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Kylo The Doge uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-3.15%
30 dienas$ 0-28.40%
60 dienas$ 0-15.54%
90 dienas$ 0--

Kas ir Kylo The Doge (KYLO)?

Kylo the Doge is a famous Shiba Inu known for his hilarious squeaks, dramatic reactions, and expressive face. He rose to fame on TikTok, gaining over 4 million followers and 150 million likes with funny videos of him “playing dead,” reacting to “betrayals,” and jumping through hoops. His exaggerated expressions and high-pitched squeals perfectly capture the quirky charm of Shiba Inus, making him a fan favorite. Kylo is also popular on Instagram and YouTube, where he continues to entertain a growing audience with his cartoon-like personality and lovable antics.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Kylo The Doge (KYLO) resurss

Oficiālā interneta vietne

Kylo The Doge cenas prognoze (USD)

Kāda būs Kylo The Doge (KYLO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Kylo The Doge (KYLO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Kylo The Doge prognozes.

Apskati Kylo The Doge cenas prognozi!

KYLO uz vietējām valūtām

Kylo The Doge (KYLO) tokenomika

Kylo The Doge (KYLO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KYLO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Kylo The Doge (KYLO)

Kāda ir Kylo The Doge (KYLO) vērtība šodien?
Reāllaika KYLO cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KYLO uz USD cena?
Pašreizējā KYLO uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Kylo The Doge tirgus maksimums?
KYLO tirgus maksimums ir $ 18.04K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KYLO apjoms apgrozībā?
KYLO apjoms apgrozībā ir 420.69B USD.
Kāda bija KYLO vēsturiski augstākā cena?
KYLO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija KYLO vēsturiski zemākā cena?
KYLO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir KYLO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KYLO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KYLO šogad kāps augstāk?
KYLO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KYLO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:11:36 (UTC+8)

Kylo The Doge (KYLO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,009.42
$102,009.42$102,009.42

-1.13%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,329.58
$3,329.58$3,329.58

-5.06%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.53
$156.53$156.53

-3.06%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2413
$2.2413$2.2413

-1.78%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,009.42
$102,009.42$102,009.42

-1.13%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,329.58
$3,329.58$3,329.58

-5.06%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.53
$156.53$156.53

-3.06%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2413
$2.2413$2.2413

-1.78%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16409
$0.16409$0.16409

+0.09%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logotips

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.30985
$0.30985$0.30985

+1,919.88%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.7999
$1.7999$1.7999

+1,099.93%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000330
$0.0000000000000000000000000330$0.0000000000000000000000000330

+378.26%

Datasoul logotips

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000034083
$0.0000000034083$0.0000000034083

+143.41%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000211
$0.000000000211$0.000000000211

+145.34%