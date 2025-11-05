BiržaDEX+
Reāllaika Kwenta cena šodien ir 13.42 USD. Seko līdzi reāllaika KWENTA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KWENTA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KWENTA

KWENTA Cenas informācija

Kas ir KWENTA

KWENTA Tehniskais dokuments

KWENTA Oficiālā tīmekļa vietne

KWENTA Tokenomika

KWENTA Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Kwenta logotips

Kwenta Cena (KWENTA)

Nav sarakstā

1 KWENTA uz USD reāllaika cena:

$13.42
$13.42$13.42
-9.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Kwenta (KWENTA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:39:55 (UTC+8)

Kwenta (KWENTA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 12.67
$ 12.67$ 12.67
24h zemākā
$ 15.01
$ 15.01$ 15.01
24h augstākā

$ 12.67
$ 12.67$ 12.67

$ 15.01
$ 15.01$ 15.01

$ 790.99
$ 790.99$ 790.99

$ 6.88
$ 6.88$ 6.88

+3.40%

-9.09%

-32.93%

-32.93%

Kwenta (KWENTA) reāllaika cena ir $13.42. Pēdējo 24 stundu laikā KWENTA tika tirgots robežās no zemākās $ 12.67 līdz augstākajai $ 15.01, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KWENTA visu laiku augstākā cena ir $ 790.99, savukārt zemākā - $ 6.88.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KWENTA ir mainījies par +3.40% pēdējā stundā, par -9.09% pēdējo 24 stundu laikā un par -32.93% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Kwenta (KWENTA) tirgus informācija

$ 7.14M
$ 7.14M$ 7.14M

--
----

$ 10.70M
$ 10.70M$ 10.70M

532.38K
532.38K 532.38K

797,713.826637721
797,713.826637721 797,713.826637721

Pašreizējais Kwenta tirgus maksimums ir $ 7.14M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KWENTA apjoms apgrozībā ir 532.38K ar kopējo apjomu 797713.826637721. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.70M.

Kwenta (KWENTA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Kwenta uz USD bija $ -1.3424229551256.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Kwenta uz USD bija $ -4.3779475520.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Kwenta uz USD bija $ +3.1397311220.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Kwenta uz USD bija $ +3.836760784785799.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -1.3424229551256-9.09%
30 dienas$ -4.3779475520-32.62%
60 dienas$ +3.1397311220+23.40%
90 dienas$ +3.836760784785799+40.04%

Kas ir Kwenta (KWENTA)?

Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Kwenta cenas prognoze (USD)

Kāda būs Kwenta (KWENTA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Kwenta (KWENTA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Kwenta prognozes.

Apskati Kwenta cenas prognozi!

KWENTA uz vietējām valūtām

Kwenta (KWENTA) tokenomika

Kwenta (KWENTA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KWENTA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Kwenta (KWENTA)

Kāda ir Kwenta (KWENTA) vērtība šodien?
Reāllaika KWENTA cena USD ir 13.42 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KWENTA uz USD cena?
Pašreizējā KWENTA uz USD cena ir $ 13.42. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Kwenta tirgus maksimums?
KWENTA tirgus maksimums ir $ 7.14M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KWENTA apjoms apgrozībā?
KWENTA apjoms apgrozībā ir 532.38K USD.
Kāda bija KWENTA vēsturiski augstākā cena?
KWENTA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 790.99 USD apmērā.
Kāda bija KWENTA vēsturiski zemākā cena?
KWENTA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 6.88 USD.
Kāds ir KWENTA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KWENTA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KWENTA šogad kāps augstāk?
KWENTA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KWENTA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:39:55 (UTC+8)

Kwenta (KWENTA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

