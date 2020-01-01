KWAK (KWAK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par KWAK (KWAK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

KWAK (KWAK) informācija

KWAK is a MEME developed on the MultiversX blockchain, offering various community tools for its users, such as a Telegram Bot, PFP Generator, and NFT auction challenges. KWAK aims to establish a unique brand identity that transcends web3, becoming an integral part of global internet culture with a plethora of MEMEs and GIFs available for everyone to enjoy and share. The token is also designed to reward builders and active users of its ecosystem through various incentives.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.kwak.lol/

KWAK (KWAK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos KWAK (KWAK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 71.50K
$ 71.50K$ 71.50K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 71.50K
$ 71.50K$ 71.50K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

KWAK (KWAK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

KWAK (KWAK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais KWAK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu KWAK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti KWAK tokenomiku, uzzini KWAK tokena reāllaika cenu!

KWAK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas KWAK? Mūsu KWAK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.